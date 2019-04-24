家庭教育法修正案三讀／縣市家庭教育中心 專業人員佔比須過半

2019-04-24

〔記者蘇芳禾、林曉雲／台北報導〕近年來兒虐事件頻傳，立法院院會昨三讀通過「家庭教育法修正案」，各縣市主管機關家庭教育中心於修法後三年內，進用家庭教育及社會工作專業人員占比過半、家庭教育諮詢委員會委員組成之學者專家團體代表，不得少於二分之一。另也通過附帶決議，教育部自二○二○年起，該年度家庭教育應較前一年度預算增列二分之一，並逐年成長。

兒少團體出身的民進黨立委李麗芬在法案三讀後指出，過去推動法案時，因為家庭教育經費、專業人力不足，縣市首長不夠重視家庭教育業務等，教育服務業務流於活動形式。這次修法都處理突破，希望家庭教育中心發揮更多功能。

終身教育司副司長顏寶月說明修法重點，除了增加專業人力之外，推展家庭教育中心的人員及學校教師，每年應接受專業研習；各級主管機關應將家庭教育相關資料提供予醫療機構、國民小學及戶政機關，並由其權責提供予新生兒之家長、監護人等，以暢通資訊；各級主管機關家庭教育諮詢委員會由首長擔任主任委員，對於有家庭教育需求的家庭，家庭教育中心、學校及社區將連結警政、社政、民政、戶政及衛政單位，使社會安全網更綿密。

新北市家庭教育中心主任曹孝元直言，新北市有四百萬人口，目前家庭教育中心只有十二名工作人員，幸好有一百多位志工幫忙。而像泰山小姊弟的個案並未進入家庭教育中心，沒有徵兆也沒異常是最危險的情況。對於社政單位評估暫時無風險的個案，家庭教育中心希望補破網，能與學校老師合作加強預防和救援。

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