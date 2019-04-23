正妹拔罐睡著 醒來驚見水泡圓疤

2019-04-23

記者蘇孟娟／台中報導

台中一名26歲的正妹上網購買拔罐器，自行拔罐通氣血，不料不小心睡著，半夜痛醒後，發現拔罐逾3小時，身上出現4處大面積紫瘀色圓疤，且疤上各佈滿10多個水泡，擔心留疤就醫。

醫師提醒，民眾若要拔罐最好求助專業進行，若要自行拔罐，不要超過3到5分鐘。

醫師提醒 自行拔罐勿逾3到5分鐘

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，這名正妹約1週前上網購買拔罐器材，嘗試自行拔罐，因已深夜11點多，女子拔罐過程中，不小心睡著，睡意模糊間，感覺到刺痛感痛醒，醒來一看已是凌晨2點，竟已拔罐長達3個小時，拿掉拔罐設備後，身上赫然出現4處大面積的紫瘀圓疤，且每個圓疤上均佈滿水泡。

鍾佩宜說，正妹到門診就醫時，包括在腹部、右胸與右大腿各有5公分見方的水泡區塊，屬於「吸力型水泡」，細問才知原來是為通氣血自行拔罐不當所致，每個水泡接近1公分大，總計水泡數量超過30個，經清除傷口的組織液，並敷用抗生素藥膏，避免感染。

鍾佩宜指出，因為皮膚表皮及真皮層間的基底層，受到拔罐負壓過大下，造成微血管破裂，形成瘀血及水泡，原本正妹擔心留疤以後恐不能穿比基尼，經處理後，傷口約可在1週內慢慢修復，並告訴她，保持換藥乾淨，應不至於留疤，她才如釋重負。

鍾佩宜提醒，民眾因不善於控制拔罐壓力大小及時間長短，最好尋求專業人士進行拔罐，且每次最好不超過15分鐘；民眾若要自行拔罐，建議拔罐時間不要超過3至5分鐘，以免壓力太大，出現類似女子的慘狀。

若真出現水泡情況時，鍾佩宜說，不建議民眾自行處理傷口，若未確實消毒，可能導致細菌侵蝕皮膚的真皮、脂肪層，小則留下疤痕，大則造成細菌感染，引發蜂窩性組織炎。

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