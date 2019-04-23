無障礙小黃占比僅1% 交部擬提高誘因推廣

2019-04-23

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣推動無障礙計程車，保障老人與行動不便者行的權利，但成效不彰，遭監察院糾正，立委也批無障礙計程車購車成本高、誘因不足，至今占比僅一％，點名交通部檢討。交通部政次王國材承諾，將邀集計程車業者討論改善。此外，台鐵車廂與月台間的落差改善、打造無障礙環境進度緩慢也遭批，王國材表示，第二階段六年行車安全改善計畫已編廿八億元，預計明年十月前將台鐵月台提高至一一五公分。

根據交通部統計，目前全台約八．七萬輛計程車，無障礙計程車共計九二七輛，交通部鼓勵業者汰換，每輛補助四十萬元，並減徵貨物稅約二十萬元，但效果有限。

交部已請業者引進平價車型

立法院交委會昨進行「無障礙運輸」專題報告。立委林俊憲指出，無障礙計程車購車成本高，駕駛須自行負擔七十至一三○萬，相較一般計程車購車成本多一倍，因此儘管交通部截至一○六年底，補助無障礙計程車購車費用共二．八六億元，但一直無法推廣。

立委吳玉琴也說，復康巴士價格僅約計程車的三分之一，便宜許多，加上有無障礙計程車駕駛不按表計費，甚至寧願載觀光客，也不願意載輪椅乘客，只因耗時且不便。她要求，無障礙計程車五年內占比至少應達一成，老人出門不便且昂貴，絕非政策本意。

王國材坦言無障礙計程車服務仍不足，將邀計程車公會與業者檢討，提高誘因與駕駛意願。交通部路政司長陳文瑞說，已請業者引進平價車型。

台鐵月台無階化 明年10月完成

另外，台鐵推動無階化，縮短車廂與月台間的落差，打造無障礙環境，但立委李昆澤批評，目前車站僅完工卅三站，各車型改裝也延宕，太魯閣號甚至掛零。

交通部指出，二四一座車站已完成一四八站的無障礙電梯、約九十三％，並已完成第一階段無階化，車廂改裝、月台提高到九十二至九十六公分。王國材表示，第二階段納入六年行車安全改善計畫，編列廿八億元，月台提高至一一五公分，預計明年十月前完成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/