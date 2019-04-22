罹糖尿病不自知！ 胖男包皮發炎 誤當買春染性病

2019-04-22

記者方志賢／高雄報導

一名男性體重超過110公斤，包皮、龜頭紅腫發炎，曾到按摩院嫖妓，擔心染性病，經就醫服用抗生素及自行購買藥膏塗抹，但效果均不佳，症狀持續半年，更出現包皮硬化、龜裂，龜頭無法露出，尿尿、勃起痛不欲生等情形，進一步檢查發現，原來是糖尿病作祟，因血糖高、免疫力差所造成。

收治病例的高雄市立大同醫院泌尿科醫師蔡嘉駿表示，這名患者工作壓力大，曾到色情按摩院尋花問柳，宣洩情慾，半年前包皮、龜頭紅腫發炎，懷疑嫖妓感染性病，曾到診所就醫服用抗生素、擦藥膏，也曾自行購買雲南白藥、面速力達母等藥膏塗抹，但效果都不好。

經輾轉到大同醫院泌尿科就醫，醫師發現患者包皮反覆發炎，包皮已硬化、變厚，尿道口變小，龜頭無法露出來，且為了清洗龜頭，強行撐開包皮，包皮竟龜裂，尿尿、勃起時更要承受撕裂劇痛。

蔡嘉駿說，患者包皮反覆發炎，研判罹患糖尿病，經檢查糖化血色素高達10.5%，相對於正常值是6%以下，明顯高出許多，所幸經過血糖控制後降到6%，日前接受包皮環切手術，將硬化包皮切除，「小弟弟」終於重見天日！

蔡嘉駿強調，臨床上不少病患包皮反覆發炎，甚至包皮硬化、龜裂，這些人部分身形肥胖，也有糖尿病家族病史，卻不知道自己罹患糖尿病，自行買藥塗抹或拖延就醫，但包皮反覆發炎若長期未加以理會，未及時治療，恐產生病變，甚至提高罹癌風險，千萬不可輕忽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/