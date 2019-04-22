《愛肝加油站》B肝病毒測不到 肝指數高另有病因

2019-04-22

文／許金川

Q：我的兒子有B型肝炎，最近幾年肝指數一直高高低低，病毒量也都很高，半年前終於符合健保給付標準，開始服用抗病毒藥物，二個月之後，檢測B肝病毒量已經測不到了，可是他的肝指數仍然一直居高不下，在70至100間浮動。

他不菸、不酒，生活作息也很正常，我們實在很擔心，是不是目前服用的藥物沒效了？還是發生了什麼問題？

A：B肝抗病毒藥物藉由抑制B肝病毒的複製，讓患者在服藥後，B肝病毒量下降，肝炎逐漸緩解，肝指數GOT、GPT理應也會慢慢恢復正常。

您的兒子在服藥2個月後，B肝病毒數已經降至測不到的程度，顯示B肝藥物已經成功壓制B肝病毒，目前服用的抗病毒藥物是有療效的，但是GOT、GPT卻持續偏高，表示除了B肝病毒之外，應該還有其他引起肝發炎的病因。

臨床上引起肝炎的原因眾多，其一就是脂肪肝，因為大約有1/10的脂肪肝患者可能會演變為脂性肝炎，再者，若有服用藥物、保健食品或來路不明的偏方、草藥，也可能導致所謂的藥物性肝炎。

另外，還有一種稱為自體免疫性肝炎，導因於人體的免疫系統失調，產生了會攻擊自身肝細胞的抗體，抽血檢測時相關的自體免疫抗體會呈陽性反應，而且除了GOT、GPT會升高外，鹼性磷酸酶ALP有時也會偏高。

此外，也要查明是否有合併感染其他型的肝炎病毒，包括C肝、E肝甚至D肝病毒，如果整體檢查後仍無法確定病因，必要時需做肝臟切片，取出一點肝組織做病理診斷，找出根本原因，才能對症治療，緩解肝炎。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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