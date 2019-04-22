使用痠痛貼布 過量恐會傷腎

2019-04-22

記者劉濱銓／南投報導

不少民眾腰痠背痛時，習慣使用痠痛貼布或藥膏緩解不適，但近期國外竟然傳出有田徑選手猝死，解剖發現疑似過量使用痠痛藥膏。醫師表示，貼布成分經皮膚吸收後，會由血液循環到全身，若貼太多的話，可能出現不良反應；藥師也說明，使用相關產品切勿過量，且要避免同時多種併用，以免增加腎臟負擔，萬一症狀不見改善，最好儘速就醫找出病因。

衛福部南投醫院副院長洪世昌說，民眾經常有「外用藥劑量比口服藥還輕」的迷思，但因貼布成分經皮膚吸收後，會由血液循環到全身，因此藥效仍會引起全身性反應，若貼太多的話，可能出現不良反應，不可不慎。

南投醫院藥師曾惠敏表示，痠痛貼布主要可分成中藥和西藥兩類，中藥貼布可能含有水楊酸甲酯，具有消炎止痛作用，或是含有辣椒素，貼了會有熱熱的感覺，或是含有薄荷，貼了會有清涼感等；西藥貼布則通常是非類固醇抗發炎藥，具有消炎止痛作用。

曾惠敏指出，若是落枕、肌腱發炎、肌肉拉傷、挫傷或跌打損傷引起的痠痛，當症狀輕微時，使用痠痛貼布會有緩解效果，但若使用2、3天仍未改善，建議就醫進一步檢查。

曾惠敏提醒，痠痛貼布與藥膏應避開傷口或皮膚有濕疹處，以免傷口惡化或感染，貼的時間不超過6小時，避免皮膚出現紅腫癢等情形，且每次使用一種貼布，不要併用多種，依照劑量不同，最好張貼片數不超過2至4片，避免經皮膚吸收作用全身，造成腎臟負擔，如使用後症狀仍未改善，或有過敏反應應儘快就醫。

洪世昌也提及，臨床上常見將貼布貼在皮膚有傷口的地方，出現感染的情形，不只原本的痠痛沒解除，還使傷口惡化，並強調有些年長民眾腰痠不見得只是筋骨痠痛，可能是結石造成，因此若使用貼布後，痠痛情況仍不見改善，最好進一步就醫檢查，以利對症下藥。

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