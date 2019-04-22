用真誠扭轉 漫畫破解網路謠言

2019-04-22

《大城小事》最新篇章 切合時事脈動

〔記者吳柏軒／台北報導〕對漫畫家HOM來說，作品《大城小事》不斷進化，無主角、無主軸劇情，但切合時事脈動；近期推出的第四集末段，畫出路邊攤商遭網路謠言中傷，與台灣近期假新聞、網路霸凌議題切合，HOM相信：「真誠、單純、不求回報的人際關係，可以扭轉假情報！」

7年級漫畫家感嘆假新聞氾濫

七年級漫畫家HOM（翁瑜鴻）表示，《大城小事》的中心思想是「誠實」，作品與一般漫畫有主角、有主軸劇情的發展不同，而是採取不同故事、不同人物彼此串場連接。故事取材多以現實社會的感情、親情、友情、愛情等角度出發，盼藉此來表達不同角度，進而引發反思。

大城小事第四集中「失控的鍵盤」篇章，描述一家賣炸雞的小販與客戶衝突，遭網路負評攻擊的故事。HOM表示，故事源自生活觀察，由於媒體爆料興起，網路淪公審平台，成了個人期待落空的宣洩，一句「夜市都很不衛生」就引發不良後果，最終如故事中般，小販炸雞被偷放蟑螂，將網路視為「借刀殺人」工具。

籌劃中的第5集 將談論多元成家

HOM感嘆台灣政權太亂、政治對立、假新聞氾濫，但該則故事最終仍讓小販獲平反。她解釋，雖想諷刺現實的「帶風向」議題，但仍想保留人與人之間「真誠、單純、不求回報」的關係，因此安排女顧客戳破蟑螂造假照片，讓網路輿論轉向。

HOM也認為，作品必須誠實，所以大部分取材包含友人閒聊乃至社會新聞事件等，讓《大城小事》真正接地氣。目前籌劃中的第五集，部分內容提前在網路曝光，將談論「多元成家」，以小孩角度切入，畫出同性家庭在社會上恐面臨的種種挑戰。

HOM說，自身逐漸成長，作品與內容也從關注自身，逐漸關注社會現象，但不涉及明顯對錯，避免變成「正義魔人」外，也想藉由發生的事，來表達不同人們的立場與觀點。

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