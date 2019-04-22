青少年愛美過度減肥 3天不吃

2019-04-22

怕成胖子被笑 追求紙片人

〔記者林惠琴、林曉雲／台北報導〕全台學童超過二十萬人過輕，醫師指出，不少青少年開始重視外型而減肥，例如每餐只吃蛋、蘋果，甚至兩、三天不吃，甚或催吐，就是擔心被貼上「胖子」標籤，但一味追求紙片人，像是厭食症等狀況也易在這個時期發生，反而影響身心健康。

兒盟去年調查指出，青少年追求「外表很重要」、「只有更瘦沒有最瘦」，造成六十三％學生的理想體型較實際體型瘦，且四十二．五％兒少主觀認為自己過胖，但實際僅二十八．六％過胖。消基會也曾針對全國女高中生進行問卷調查、收回九千多份問卷，發現近兩成女生過瘦，平均每五人就有一人，甚至過瘦女生有四成仍自認較重與肥胖。

教部︰高中生8％過瘦 女生增幅明顯

教育部也警告，高中生確有八％過瘦問題，近年一直以每年○．○一到○．○二％幅度增加，尤其一○五到一○六學年度，更成長達○．五到○．六％，女高中職生尤其明顯。

過度減重學生超過一半曾以飲食控制，方法包含吃得比原來少，不吃或只吃特定食物，例如不吃澱粉等，或是乾脆一整餐不吃、催吐，甚至購買減重藥、看中醫或西醫門診等。

台北市丁姓國一女生，身高一六三公分，體重不到四十公斤，學校發體檢通知單就警告過輕。丁媽媽說，女兒從國小三年級開始愛漂亮，就刻意吃很少，一餐飯量大概只有醬油碟，但還好會吃青菜和肉類，維持應有健康，但仍希望女兒能多吃一點。丁姓學生則表示，她參加熱舞社，舞者就應該瘦瘦的，總覺得自己還不夠瘦。

成大醫院家庭醫學部醫師吳至行指出，上了國中以後，學生可能因愛美而更會控制飲食，但過度減重會引起營養不均衡，甚至厭食等狀況也相對較多會在此階段發生。

國際推「胖小孩」 去污名 減輕學童減重壓力

長期對學童體位研究的三軍總醫院醫師、現任嘉義縣衛生局長祝年豐表示，臨床上接觸到有學生為了減肥，幾乎什麼都不吃，只吃蛋、蘋果，或因生酮飲食流行，只吃肉不吃青菜等，影響發育，更令人擔心的是，可能引發同儕學習，一群孩子都這樣吃。國際上已陸續推動將「胖小孩」去污名化、去標籤化的行動，以免造成孩子精神上的壓力而過度減重。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎指出，門診最常見青少年「單一食材過量攝取」與「不吃特定食物」等問題，例如三餐只吃蔬果或不喝水、大吃利尿食物消水腫，長期可能頭暈、體力或記憶力衰退，甚至打亂經期、皮膚乾燥。

近五年中小學生 各體位類型比率

越來越多學童體重過輕，可能和營養攝取偏頗有關。據國健署調查，豆魚蛋肉類和乳製品的攝取量不足。圖為情境照。（記者黃耀徵攝）

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