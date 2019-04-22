學童營養偏頗 影響發育

2019-04-22

國健署調查 蛋白質、鈣質普遍攝取不足

〔記者吳亮儀／台北報導〕中小學越來越多學童體重過輕，可能和營養攝取偏頗有關。據國健署調查，近年七歲到十八歲學生的豆魚蛋肉類和乳製品攝取量不足，特別是女生更嚴重；專家提醒，成長中的學童若蛋白質和鈣質攝取不夠，會嚴重影響發育，「肥胖過重不是吃太多肉，而是吃太多糖」，千萬不要為了減肥而錯誤飲食。

男女生乳製品 吃不到建議值的1/3

國健署「二○一三年到二○一六年國民營養健康狀況變遷調查」顯示，女學童在豆魚蛋肉類的攝取量偏低，影響了蛋白質的攝取；而富含鈣質的乳製品類，則是男、女學童都攝取不夠，甚至不到建議值的三分之一。

中山醫大營養學系教授王進崑指出，學童在發育過程中，需要大量蛋白質和鈣質幫助身體成長，「氮平衡是很重要的關鍵」，氮是蛋白質特有元素，成長中的嬰幼童、青少年應維持正平衡，亦即攝取的氮量須大於排泄出去的量，才有多餘的含氮營養素可供成長，若氮營養素攝取不足，就難成長，體重自然容易過輕。

青少年存骨本 助於減少日後骨鬆

而多攝取鈣質幫助學童長高已是常識，但富含鈣質的乳製品攝取量不足，卻是男孩、女孩的共同問題，女生更嚴重。台灣兒科醫學會提醒，兒童及青少年時期應有適當鈣質攝取吸收，讓骨骼成長達到標準質量，且青少年時期建立骨本儲存，才能有助於減少日後骨質疏鬆。

王進崑說，女學童的豆魚蛋肉類攝取不足，可能和同儕、社會觀感有關，怕吃太多肉會長胖、不好看，因此少吃肉，這種現象和日本學童一樣，卻忽略成長期該吃更多蛋白質，並不會更容易胖。

肥胖是吃太多糖 不是吃太多肉

王進崑強調，現在對學童健康威脅較大的是糖分攝取過多，很多學生猛喝飲料，不知不覺喝進太多糖分，「一些過重的學童是吃太多糖，不是吃太多肉」；提醒父母要適時教導小孩正確的飲食觀念，以免錯過了黃金成長期。

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