健他黴素治梅尼爾氏病 療效與基因有關

2019-04-21

文／王拔群

梅尼爾氏病是最常見的眩暈疾病之一，它的特色是耳鳴、聽力障礙與眩暈，大多數病人可以經過生活型態的改變、食物的控制，以及藥物的治療來解決，只有少部分的病人需要用手術方式來治療。

因為此疾病為陣發性的，大多數的病人經過藥物治療都可以恢復正常生活，但是仍然有非常少部分的病人用藥物很難控制眩暈，嚴重的影響病人生活品質。近年來利用「健他黴素」（ITG，intratympanic gentamicin）直接注射到中耳內治療梅尼爾氏病，目前已經成為一個標準的作法。

具CASP9基因病友 效果較佳

根據筆者在2011年所發表並刊登在國際重要期刊《Otology&Neurotology》的實證醫學論文研究顯示，大約有7成至9成的病患經過「健他黴素」耳內注射治療，可以有效地減緩眩暈的症狀增進生活品質，其對耳鳴的治療也有4成的效果，對於聽力的改善則治療效果較差，對於眩暈的控制是最好的。

筆者最近刊登於《Acta Oto-Laryngologica》國際期刊研究顯示，使用健他黴素治療眩暈效果好壞與否，其實與基因有很大的關係，研究團隊發現具有此基因（CASP9）的病人治療效果較好，若沒有則效果較差，此發現同時也取得了台灣的專利。

（作者為國泰綜合醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）

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