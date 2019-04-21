惱人腋下多汗 「微波熱能」精準除汗腺

2019-04-21

文／黃毓惠

曉文（化名）害羞地跟在媽媽身後進來診間。媽媽說：「黃醫師，曉文一上小六之後，開始出現腋臭的問題，班上男同學常常取笑她，還幫她取綽號，叫她『小狐狸』…，她覺得很難過。我很擔心曉文上國中之後，腋臭這個問題會造成她人際關係的困擾，該怎麼辦才好？」

對於有腋臭或是腋下多汗症的人來說，炎炎夏日真的很難熬。除了衣服在腋下部分染得黃黃的，陣陣的異味也會給心理帶來負擔，還可能讓人喪失自信心，進而影響社交生活。

人體皮膚的汗腺主要分成兩種：一是外分泌汗腺，另一個就是頂漿腺。頂漿腺在青春期後開始分泌出黏稠液體，到皮膚表面後，經由細菌分解，產生氣味，引起腋臭；受多汗症困擾的人，則會受到氣溫、情緒、運動的影響，大量分泌汗液，出現汗水淋漓。

先診斷腋臭或腋下多汗症

目前治療多汗症及腋臭的方式，可以歸成以下兩類：

◎非侵入式治療

●止汗劑：止汗劑成分中含有鋁鹽，利用鋁分子滲入汗管，阻塞汗腺出口來達到止汗目的，但效果是暫時的。

●注射肉毒桿菌素：人體汗腺受到交感神經刺激分泌汗水，肉毒桿菌素對抗交感神經釋出的傳導物質乙烯膽鹼，減少汗水分泌。療效大約6個月至一年，必須重復施打。

●微波熱能除汗除臭：這是最新的技術，將攝氏60度的微波熱能傳導到皮下2mm至5mm處，破壞頂漿腺與汗腺，同時改善多汗症及狐臭，沒有傷口，復原期短，這也是美國食藥署目前唯一通過可以同時治療多汗症及狐臭的新治療。（圖1）

電動旋轉刮刀 去除頂漿腺

◎電動旋轉刮刀去除頂漿腺

使用電動旋轉刮刀來刮除頂漿腺，手術傷口小，疤痕比較不明顯，術後的復原期至少需要7至10天。這項手術對於改善腋臭的效果很好，但是除汗效果還是以注射肉毒桿菌及微波熱能較佳。（圖2）

腋下的味道和皮膚上的細菌增生有很大的關係，所以日常生活要盡量保持腋下的清潔，可使用抗菌用品來清潔，或剃掉腋毛來減少細菌的孳生。

（作者為台北、林口長庚醫院皮膚科，以及長庚診所美容中心主治醫師）

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