雙寶媽咪 「嗓音異常」高風險族

2019-04-21

文／林峯全

「現在我要飆高音~~咳咳咳咳咳咳」，你也有這樣的經驗嗎？說話或唱歌唱到一半時，忽然鎖喉甚至破音，或是工作完後，常常覺得喉嚨緊緊痛痛的，完全不想講話。

◎什麼是嗓音異常

一般來說，當我們自覺嗓音不敷使用或是嗓音沙啞，或是讓他人覺得嗓音與同年齡、性別、文化環境的人相比，在音高、音量或音質有明顯差異，都可稱作是嗓音異常。

◎嗓音異常的症狀

嗓音異常的症狀相當多樣，較典型的症狀就是聲音沙啞。常見的症狀有：音域受限（本來可以唱很高音、現在不行）、說話覺得乾緊痛、發聲困難、常需要清喉嚨、覺得喉嚨卡卡的等。另外，嗓音疲憊也是常見症狀，例如本來可以講4小時的課，現在1小時就累了，也是症狀之一。

3成國人曾罹患

根據研究顯示，國人約有3成的民眾曾患有嗓音異常，而教師則高達6、7成有聲音沙啞的經驗。

◎除了教師以外，還有哪些工作族群會是嗓音異常的高風險群呢？

●職業用聲者：泛指因工作需要高度運用到嗓音的職業，例如教師、攤販、業務、演藝人員等。此外，近年來興起的新行業：直播和Youtuber，出現嗓音問題的人數也愈來愈多。

●高齡者：聲帶也可能隨年齡而老化，使得高齡者音量變小聲、不愛說話。

●神經損傷者：某些手術或疾病可能會造成控制聲帶的神經（例如迷走神經）受損，使聲帶麻痺或偏癱，說話音量變小且氣息音重。

●具某些習慣者：過度清喉嚨、常喝濃茶或咖啡、長期睡眠品質不佳、有胃食道逆流，或需長期服用某些藥物（如：氣喘噴劑），這些生活習慣可能會影響聲音品質。此外，抽菸或二手菸更是對聲帶有極大的影響。

值得注意的是，根據臨床的觀察，由於照顧、管教孩子常需要大量的用聲，使得「媽媽」也成為嗓音異常的高風險一族，特別是雙寶媽媽更是辛苦呢！

你也是嗓音異常的高風險一族嗎？平時除了好好保養嗓子外，出現症狀時也要儘速就醫，以免嗓音症狀更嚴重喔！

（作者為亞東醫院耳鼻喉科語言治療師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/