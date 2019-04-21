解決廢棄物又可乾淨發電 氫能專家發展綠能新技術

2019-04-21

〔記者楊綿傑／台北報導〕綠能發展已成全球趨勢，長期研究氫能的能源專家王啟聖，透過「電光電漿」科技，可將目前難以處理的廢棄物如灰渣、劣質煤、廢橡膠、廚餘等以「煤炭氫化」技術產生的「富氫氣體」作為燃料進行發電，不僅可解決廢棄物問題，發電過程也大幅減少空氣污染，目前已獲得專利，可望成為台灣發展綠能重要技術。

透過「電光電漿」發電 減少污染

王啟聖是加州大學柏克萊分校機械博士，曾任職美國阿岡國家實驗室，卅年前即投入氫能研究，在美取得十多項專利，回台後陸續於大葉大學與成功大學進行能源科技研究。

二○○六年時，王啟聖執行過原能會「熱電漿氫氣系統研發」研究計畫，二○一六年時執行環保署「有機廢棄物產製再生潔淨能源效能評估計畫」，引起新加坡及中國高度興趣。

不具名官員私下表示，王啟聖的技術確實先進，台灣如果有機會運用，不但能解決廢棄物，又可生產綠能，技術還可以輸出他國。

記者實地走訪王啟聖在成大航太校區研究室，他改良的第三代「電光電漿重組器」僅有夜市攤車般大小。王啟聖指出，以各種型態存在的有機碳氫化合物，如生活垃圾、塑膠橡膠、廚餘、豬糞、油污泥、工業廢液，或者無機化合物如廢鋁渣、集塵灰等，都可透過此技術，在不燃燒、沒有空污情況下，產生富氫氣體，用於發電，一百噸豬糞最多可產生卅六萬度電。

麻省理工學院航太博士、成大航空系教授陳立宗指出，生煤拿到這裡處理，不只氮氧化物及硫氧化物產出量幾乎為零，碳排放也降低一半以上，熱能卻多出八成以上，每度電比傳統火電、核電還乾淨且便宜，「能源不再只需在核電與火電中做選擇」，建議行政院可成立評估小組審視，也可從大潭或中火機組進行測試驗證。

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