百年前賣子契約 道盡貧家辛酸

2019-04-21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕現在社會少子化趨勢明顯，小孩是父母的寶貝，但一百多年前的台灣，生在貧困家庭的小孩，或是出生母親就死亡的嬰兒，常會被賣掉。南投縣文化資產學會理事長收藏兩張百年前賣子契，道盡貧窮人家無力養子的辛酸，尤其是一個男嬰剛出生、母親就過世，被視為「命硬」孩子，很多人不願買，最後賣給男嬰姑丈，其生父才有錢為男嬰生母辦後事，讓人很不捨。

養不起才賣兒 立契約有憑據

南投縣文化資產學會理事長梁志忠，收藏不少清末或日治時期的台灣古文契約，他指出，早年台灣買賣土地、招婿養孫到買賣童養媳、賣兒子都有契約，在重男輕女的年代，賣兒子都是萬不得已，一紙「賣子契」道盡貧窮人家的無奈和辛酸。

梁志忠收藏了兩張賣子契，其中一張是日治時期的明治三十九年（一九○六年）所立，林姓婦女剛生下第三個兒子，因「家計不周，薪米不備」，窮到連柴米油鹽都沒有的地步，只好賣掉剛出生的三兒子，以一一四元賣給黃姓婦人作為「螟蛉子」。

另一張訂的是「立繼嗣契約」，堪稱變相的賣子契，契約在明治三十二年（一八九九年）所立。契約書中記載，許姓男子的妻子生產後幾天即死亡，留下剛出生的二兒子，許男無力撫養新生兒，因男嬰母親生他後就病故，被認為男嬰剋母、命硬，沒有親戚願承買。

後來因許男姊夫也喪妻，在沒有子嗣情形下，許男將二子過繼給他，由姊夫付龍銀六大圓。契約書中也言明由許男姊夫雇乳母撫育，長大成人承接李家香火。

梁志忠說，立契約不只白紙黑字有憑有據，且都要「先小人後君子」，把醜話說在前頭，像以一一四元賣子的林姓婦人，契約中言明將來這個男生沒有傳下子孫也不得有異言。賣掉命硬兒子的許姓男子，則保證未來姊夫家「田園廣置，子孫熾昌，也是姊夫之福，不敢異言生端」。

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