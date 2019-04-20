《健康充電站》肝癌講座
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2019-04-20

中國醫藥大學附設醫院消化內科醫師王鴻偉4月24日下午2時30分至4時，在該院第一醫療大樓B1第8會議室（台中市北區育德路2號）主講「肝癌診斷與治療」。

此活動需事先報名，報名電話為（04）2205-2121轉3207。

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