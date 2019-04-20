憂鬱症悲傷難耐 不是想開就好

2019-04-20

文／林俊成

近期有許多名人都表示過去曾遇過低潮，甚至出現輕生念頭，在光鮮亮麗的背後經歷過悲傷難耐的階段，然而大部分憂鬱症的患者，都沒有獲得專業協助，以至於默默承受著負向情緒的襲擾。

憂鬱症常會被誤以為只是人生低潮的過渡時期，而忽略了患者求救的訊號。如果身邊親友出現表情低沉，工作效率下降，判斷力出現問題，原本對生活感到愉悅的人，突然變得鬱鬱寡歡，甚至出現社會退縮，想要逃避人群，而憂鬱症患者會出現明顯無望感，認為自己期待總是落空，且認為自己無能為力，因此產生極大低自尊和抱著極端負面的想法。

罹患憂鬱症除了出現悲傷，也會對生活失去樂趣，以前有興趣的活動，可能都無法帶給患者愉悅感受。當患者被憂鬱籠罩時，不單單是心情不好，而是思考可能會聚焦在自己的缺點，看待事情變得負面，甚至掉入絕望的感受。

鼓勵當事人尋求專業協助

除了心理悲傷難受外，也常會伴隨著生理的不適，像是四肢無力、疲倦沒有精力、睡眠困擾，或是身體疼痛等。在絕望無助下又浮現自殺意念時，往往會在衝動下輕生，造成難以挽回的遺憾。

許多人都以為患者只是想不開，只要他們想開就沒事了，但也正因為受到憂鬱症苦惱，使得他們更容易鑽牛角尖、想不開。因此，如果身邊親友經歷重大壓力，或者生活環境明顯變化後，出現憂鬱症狀時，可鼓勵當事人尋求專業協助。

罹患憂鬱症除了藥物治療外，許多非藥物治療也證實對於憂鬱症的症狀改善與預防復發具有正向效果，像是人際心理治療著重在人際關係的改善，認知治療著重調整患者的負向想法，或者行為治療增進患者願意從事帶來正面經驗的活動。這些心理治療方法都能有效降低憂鬱症狀，讓憂鬱症能夠在專業醫療團隊協助下，逐漸康復。

（作者為思維診所臨床心理師）

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