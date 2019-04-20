洗腎女孩 依然可有美麗人生

2019-04-20

文／黃曉玲

有一天門診來了一位年輕美麗女孩，她表示，最近呼吸喘、腳水腫、覺得噁心、沒胃口。進一步詢問後得知，她多年來，小便中有泡泡症狀，但她並不放在心上。直到就醫診斷罹患末期腎臟病，須終身洗腎治療，讓她無法接受，直說自己還年輕，很多夢想要完成，想要環遊世界，想要結婚生子。

妙齡的洗腎患者，進入洗腎療程，是否等於黑白人生？其實洗腎只是以人工的方式取代壞掉的腎臟功能，來維持身體基本代謝。因此女孩無須太過絕望，勇敢面對洗腎療程、遵守醫囑，還是可以跟其他年輕女孩一樣工作、出國旅遊、組織家庭，希望無限。

◎洗腎女孩們出國旅遊攻略

●主治醫師評估身體狀況，安心出遊

必須透析流程、血壓、貧血及營養狀況是否穩定等，再規劃旅遊。目前國內也有針對腎友需求規劃的旅行團可供選擇，但其實透析病人只要做好事前準備與安排，就算初次出國也是可以嘗試自助旅遊。

●慎選食物，快樂用餐

腎友在外旅行用餐方面，除了注意飲食衛生外，應避免攝取加工食品、醬料、全穀類、堅果類、奶類、生食、楊桃等，以免造成腎臟的負擔。

●病歷文件備妥，在外不心慌

洗腎患者在出國旅遊出發前要備妥所有文件，內容包括個人的英文病歷摘要、最近一次的檢查報告、使用藥物清單，和各種與透析相關的資訊及摘要，幫助自己在有緊急醫療需求的時候，讓當地的醫師更了解狀況、更快找出病因，對症治療。

◎洗腎女孩們組織家庭，不是夢想

找到人生伴侶，是所有身體健康未婚男女的一大課題。或許患有腎臟病的年輕女子面臨更多殘酷的現實，轉個念頭，這與洗腎無關。正面健康的心態才是王道，一樣魅力無窮。

洗腎婦女懷孕機率相當低，但絕非是零。一旦決定有生育計畫時，一定要找主治醫師討論，提前準備使將來受孕的機率及成功率提高。

懷孕後，一定要定期回診、定期測量血壓、常規檢查腎功能及密切監控胎兒的情況，以免水分與毒素波動過大而影響胎兒，儘可能減少感染機率，和避免服用對腎臟有害的藥物。

（作者為衛生福利部桃園醫院腎臟科個案管理師）

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