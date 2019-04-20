十二指腸息肉躲貓貓 水中切除術除病灶

2019-04-20

文／許樹湖

55歲的王先生因腹痛前來就診，透過胃鏡檢查意外發現，十二指腸第二段有一顆2公分扁平腺瘤，十分接近膽胰管的開口，透過切片檢查，確診為低度分化不良的息肉，未來可能有癌變風險，但因息肉位置困難深藏，且治療空間狹窄，又鄰近肝膽胰重要器官管道，若採傳統剖腹或腹腔鏡手術，恐傷及周邊重要器官，改以內視鏡「水中息肉切除術」成功切除，隔天患者即回到工作崗位。

傳統剖腹手術 恐傷周邊器官

息肉是人體黏膜層增生的突起物，可分為「增生性息肉」和「腺瘤性息肉」，前者不易變成惡性腫瘤，但後者分化異常機率高，若不處理恐有癌變的危機，而十二指腸的息肉極少發生，通常在做胃鏡時意外發現，息肉體積超過一公分，通常無症狀，但幾可確定未來發生癌化機會極高，會先透過局部切片的病理報告，再決定下一步治療方式。

一般而言，針對大腸（腸道較寬大）息肉，傳統上會透過內視鏡黏膜切除術治療，作法為食鹽水或甘油等緩衝物打入腸壁，使腸壁變厚，病灶隆起，之後以金屬環套圈住病變黏膜、電燒切除病灶，但此法使用於狹窄的小腸（十二指腸、腸道狹窄）會因隆起使得空間更加狹窄，且深層腸道讓內視鏡操作不易。

因王先生的息肉部位鄰近膽胰管開口，一旦操作不慎，可能造成腸穿孔或嚴重胰臟炎，加上他不久前曾發生過心肌梗塞，經評估並不適合透過傳統手術或傳統內視鏡黏膜切除術治療。

新式切除術 隔天可出院返家

醫療團隊討論後，為克服以上困難，改以新式「水中息肉切除術」執行，「水中息肉切除術」源起於大腸息肉切除術，手術作法是先將十二指腸灌水，使息肉及黏膜層漂浮於水中，增加視野寬廣度，再用金屬環套圈住病灶，並以電燒切除息肉，此法不僅不會傷及肌肉層，且操作簡單快速安全，過程約15-20分鐘即完成，隔天即可出院返家。

因十二指腸息肉通常沒有症狀，大多是因上腹部不適，接受胃鏡檢查時意外發現，建議有家族史、50歲以上男性，經常抽菸、喝酒，肉食主義、有代謝症候群的民眾，應定期篩檢。

因息肉的生成有時與體質有關，曾經長有十二指腸息肉的民眾更應配合醫囑定期追蹤，才能早期發現、早期治療。

（作者為亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/