天天刷刷洗洗 婆婆媽媽網球肘

2019-04-20

文／林佩樺

過年前不少婆婆媽媽拚命打掃刷洗，結果搞到手肘痠痛，到現在都還在治療。60歲的蔡女土（化名）說：「手肘痠痛已經1個多月了，手肘翻轉的姿勢還是疼痛、無力，醫師說這個名稱叫網球肘，可是我沒有打網球啊！」

的確，有多位婦女因手肘外側持續性疼痛來就醫，經診斷是肱骨外上髁處的伸腕肌腱，因不當使用產生發炎，即為肱骨外側上髁炎，俗稱網球肘；婆婆媽媽們沒有打網球，但在做家事的過程中，瞬間高強度的用力，和打網球時打反手拍的動作一樣，容易使肌肉拉傷。

中醫針灸治療 搭薰蒸及貼布

因為長期低強度的使用旋轉力，例如扭毛巾、寫字過度用力等，外傷或反覆勞損，使周圍組織緊繃腫脹，繼而纖維組織形成，產生粘連、滑膜增厚、慢性炎症、滑囊炎等，當前臂伸肌收縮或受到牽拉時，即發生疼痛。

肱骨外側上髁炎的症狀是患部手肘外側，肱骨外上髁、伸腕肌腹處有明顯壓痛、疼痛，用力則疼痛加重。手肘伸直握拳時，會感到手肘外側疼痛，症狀持續一段時間後可能會有無力感，甚至握拳困難。

肱橈肌或其他伸直肌發炎造成的疼痛，除了急性期使用冰敷，慢性期熱療外，在中醫的治療上，可取曲池穴、手三里穴針灸，搭薰蒸及貼布，來達到讓肌肉消炎止痛的效果。

反覆工作型態勞動者 也要注意

在曲池穴下針，有清熱解表、疏經通絡的作用；針灸手三里穴，有疏經通絡，消腫止痛，清腸利腑的作用。

肱骨外側上髁炎容易發生在家庭主婦或反覆工作型態的勞動者，民眾若是發現肘關節外側有明顯壓痛無法抬重物，甚至端水、寫字都會引起疼痛，應該立即減少工作量，並就醫治療。

對於動不動就筋骨受傷或筋骨痠痛的人，體質上可能偏於氣虛、血瘀或是濕氣較重，建議平時少吃寒涼的食物，如西瓜、梨、橘子、冬瓜、檸檬、濃茶、筍子等，並避免喝冰水等冷飲，以免影響身體復元速度，或加重疼痛的程度。

年紀較大者因氣血不足、肌肉萎縮、關節組織退化，或是久不運動而使肌肉薄弱者，也較一般人容易有程度不等的各種痠痛症狀，建議慣性的動作要量力而為。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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