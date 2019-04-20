蔬果三章一Ｑ 獎金1公頃1.5萬

2019-04-20

〔記者簡惠茹、林宜樟／綜合報導〕吉園圃標章將在今年六月十五日退場，學校營養午餐可獲得補助的食材「四章一Ｑ」認證，變成「三章一Ｑ」。農委會農糧署表示，今年六月前將推動產銷履歷獎勵措施，只要通過驗證，每年將提供每公頃一萬五千元的獎勵，鼓勵農友升級認證。

吉園圃6月15日功成身退

農委會與教育部日前為鼓勵學校午餐選用有機、產銷履歷、台灣優良農產品ＣＡＳ、吉園圃安全蔬果等標章，或具有台灣農產品生產追溯QR code，也就是「四章一Ｑ」認證，學校供餐天數超過一半食材全部採用四章一Ｑ，可獲得每餐補助三．五元。

農糧署主秘陳啟榮說，六月十五日吉園圃退場後，營養午餐可獲得補助的認證將變成三章一Ｑ，鼓勵提供營養午餐的農友盡快申請。

陳啟榮指出，通過吉園圃認證的農地面積大約一萬多公頃，目前還有三分之二的面積需要輔導轉型，為鼓勵農民申請產銷履歷，今年針對通過驗證者，將提供每公頃每年一萬五千元的獎勵，預計吉園圃六月中旬退場前會完成銜接。

除了生產端進行輔導，農糧署也針對拍賣端給予產銷履歷優先順位。陳啟榮說，台北農產公司批發市場，會推動產銷履歷產品優先拍賣，通常越早拍賣價格越好，透過價格來展現產銷履歷的價值。

農糧署副署長黃怡仁也說，吉園圃標章停止使用後，政府輔導農民轉型，升級為有機驗證、產銷履歷標章、友善耕作農業及台灣農產品生產追溯條碼等標章。

另有農民反映手序太繁鎖

農民王大權指，申請產銷履歷標章後，接到實體店面、大型公司的團購訂單與洽詢電話增多。但也有農民反映，產銷履歷認證申請程序繁瑣，每家認證公司的要求與內容不同，許多老農民看到大量表格及須填寫的申請事項，就打退堂鼓。

黃怡仁說，通過產銷履歷驗證者，農糧署補助三分之二驗證費用，建議農民以團體為單位申請，農委會補助團體驗證者所需電腦、二分之一條碼機費用及資訊服務專員臨時工資，農友可請熟悉使用電腦者協助。

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