桃空職工5月發動罷工投票 長榮籲回談判桌

2019-04-20

〔記者鄭瑋奇、魏瑾筠／綜合報導〕桃園市空服員職業工會提出提高外站津貼、改善過勞航班、增設勞工董事等三大訴求，前天與長榮航空進行第三次勞資調解破局；桃空職工昨宣布，五月啟動罷工投票。長榮航空呼籲回到談判桌，不要走向雙輸；若真罷工，長榮航空會盡全力做好因應方案，將影響降至最低。

工會三大訴求主要包含外站津貼由現行每小時九十元調高為一百五十元；疲勞航班改善方面，台北—東京、台北—北京等瀕臨超時的航班改為過夜，長程航班增加外站休時；工會應參與懲處員工決策機制，並由基層會員直選勞工董事。

長榮︰全力備妥因應方案 降低旅客影響

長榮航空表示，目前來回總飛航時間超過七小時三十分的航班，皆已安排外站過夜或是兩組空服員輪流服勤。桃園—東京航班預計七月推「專飛包月班」，空服員參加此航班，一個月上班十天、休二十天，月收未減還可增加休息日，但桃空職工仍堅持「外站過夜」為唯一解決方式。

至於提高日支費訴求，桃空職工要求比照華航調成每小時五美元。長榮表示，空服員現行日支費加上公司付費的飯店早餐，換算下來，外站餐費每頓飯可達一千六百元至兩千元；且長榮已連續四年發放四個月年終獎金，四年來調薪幅度累計達每月近萬元，和華航全年薪資福利待遇比較，幾乎沒有差距。但基於勞資和諧，公司仍提出增設「飛安服勤獎金」方案，每月可實質增加空服員一千五百元至兩千五百元收入，很可惜桃空職工並未接受。

桃空職工秘書長鄭雅菱表示，若長榮航空願意拿出真正善意方案，工會仍然願意進行協商。桃園市勞動局勞資關係科科長張哲航表示，罷工投票依規定須取得會員過半數同意，呼籲勞資持續溝通，尋求解決方案。

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