無人機 阿里山山區測試空運血清

2019-04-20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕交通部昨在嘉義縣樂野村阿里山鄉衛生所舉辦無人機物流測試，運送抗蛇毒血清到最偏遠的里佳村及郵件到達邦村；其中，樂野村至里佳村車程原需一個多小時，無人機只要花十五分鐘，掌握黃金救援時間，未來持續測試穩定後，將擴大至慢性病等用藥空中快遞。

交通部長林佳龍昨偕同衛福部疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳、中華郵政公司董事長魏健宏等人，前往阿里山鄉衛生所見證無人機克服山區嚴峻地形限制，運送抗蛇毒血清與郵件。

擴及運送慢性病用藥

林佳龍表示，無人機發展快速，公部門已廣泛運用，前天花蓮發生規模六．一地震後，公路總局立即出動無人機清查道路、橋樑是否受損，迅速掌握台八線落石狀況與示警，減少傷亡事件發生。

中華郵政去年開始辦理偏鄉無人機物流測試，已在台南市左鎮區完成實務技術驗證，確認較為平坦地形可順利完成任務；這次進而在阿里山鄉測試無人機能否克服山區的高低海拔落差，結果還算順利。

嘉義縣長翁章梁表示，樂野至里佳距離二十七．四公里，但山路蜿蜒難行，當地人開車要一個小時以上，外地人則要花上一個半小時，如果改從空中廊道越過山巔，距離剩七公里，只要飛行十五分鐘，可真正掌握「黃金救援」時間，盼日後還可擴及慢性病、結核病等用藥，藉由空中快遞快速救人。

李翠鳳強調，抗蛇毒血清產製不易，且價格不菲，毒蛇傷人為偶發事件，為避免閒置過期，造成醫療資源浪費，目前抗蛇毒血清全台共兩百多個儲備點，難免會有運送距離較長的窘況，有了無人機的空中救援，可在第一時間救人。

魏健宏說，山區道路常因天災造成土石崩塌，導致郵路中斷，需仰賴人力涉險挺進災區送件，耗費時間且過程危險，如果可找無人機代為遞送，除確保道路中斷時，郵務服務不中斷，更維護郵務人員生命安全。

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