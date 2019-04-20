新竹水情轉正常 高雄6月底前不缺水

2019-04-20

〔記者楊綿傑、吳俊鋒、洪臣宏／綜合報導〕幾波鋒面降雨帶來成效，新竹、高雄不缺水了！

水利署昨宣布，原本水情燈號已亮起「水情稍緊」綠燈的新竹地區，即起轉為「水情正常」的藍燈。不過水利署也提醒，雖然水情有改善，降雨仍不穩定，呼籲全國民眾節約用水，政府也會落實調度及節水措施，力保全台六月底前穩定供水。

水利署昨天統計，新竹地區寶山—寶山第二水庫蓄水率已達八成以上，水情獲得紓解，石門水庫蓄水率約五成八、曾文水庫一成八；高雄地區高屏溪川流水變化大，仍需審慎關注，維持水情稍緊綠燈。

台南、高雄昨有瞬間強降雨，但山區雨勢不算大，曾文水庫集水區累積逾四十一毫米，連同烏山頭水庫預估入流兩百萬立方米，加上因雨而暫停農業灌溉的節水逾三百萬立方米，共有五百萬立方米的效益。

至於供應民生用水為主的南化水庫，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，集水區累積降雨量五十二毫米，預估進帳四十萬立方米，可增加逾一天的供水量。

高屏溪河堰川流量昨略微上升，因明後天還會有雨勢，水利署南水局預估，這波雨勢來得及時，到六月底汛期前，高雄地區不會缺水。

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