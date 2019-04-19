《健康充電站》頭頸癌講座

2019-04-19

亞東醫院癌症資源中心語言治療師任容婕4月22日下午2時至3時，在該院腫瘤暨血液科候診區（新北市板橋區南雅南路二段21號）主講「淺談頭頸癌病人的說話及吞嚥復健」。

洽詢電話為（02）8966-7000轉2176。

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