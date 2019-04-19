耳鳴找無病灶 疑心因性導致

2019-04-19

文／張君威

一位中年男性，無菸酒、檳榔等不良嗜好，耳朵常出現像蟬叫的唧唧聲，到耳鼻喉科檢查數次，也服用了幾個月的藥物，症狀無法改善，疑是焦慮性耳鳴或幻聽，被轉到精神科門診就醫，經醫師詳細評估，調整藥物與衛教，解決他多年的宿疾，耳根逐漸清靜，也顯得人清氣爽。

耳鳴是指患者聽到耳部或頭部有聲音，但外界並沒有相對的音源存在。耳鳴聲音有許多種，有人出現的耳鳴像火車運行咚咚咚，有人像打字機聲音，有人則是嗡嗡嗡…。

耳鳴往往會干擾聽力，使聽覺敏感度下降，常常出現能夠聽到聲音，卻分辨不出音源是什麼的狀況。

◎耳鳴可分為生理性和心理性的耳鳴：

●器質性耳鳴：在身體內部，由於血管搏動、血液流動、肌肉收縮、呼吸運動、關節活動時產生微弱聲音，因距離中耳較近，就容易感到耳鳴。

其原因如噪音傷害、中耳炎或服用某些抗生素造成耳朵結構受損；其他罕見原因，有聽神經瘤、鼻咽癌等。建議病患先到耳鼻喉科就診，如果找到病灶，就容易改善。

如果該做的檢查都做了，還是找不出原因，就可能是心理性耳鳴。

●心因性耳鳴：病人常因緊張、壓力等心理因素導致血管過度收縮，內耳血流不順暢而引起。

此外，病人通常伴隨焦慮、失眠、頭暈、胸悶、心悸、呼吸困難等身心症狀，甚至影響日常生活品質、職業功能、人際關係，就應尋求精神科醫師的協助。

精神藥物與認知行為治療，對改善耳鳴已有明顯的臨床證據，不要因害怕看精神科而躊躇不前，讓耳鳴干擾了美好生活。

（作者為輔仁大學附設醫院精神科主治醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/