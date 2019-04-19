牙周病會傳染 全家動員預防

2019-04-19

記者翁聿煌／新北報導

一位蘇姓女士早年就罹患牙周病，才40多歲牙齒已剩不到幾顆，因為牙齒周邊組織及牙周骨都已毀壞，連植牙都無法執行，甚至無法咬碎食物、正常進食，造成生活困擾，營養也攝取不足；台北慈濟醫院牙科部醫師董醒任更進一步警告，牙周病還會經由口水傳染給家人，民眾發現牙齒有狀況時，應立即請牙醫師治療，就有機會避免無牙之苦。

致病菌會經唾液傳染

董醒任說，牙周病是牙齒周圍的疾病，主因是附著在牙齒上的牙菌斑長期堆積，引發牙齦紅腫發炎、流血及齒槽骨破壞，牙縫變大，牙齒動搖，終致失去牙齒；第二是生活習慣不佳，熬夜、抽菸、糖尿病等會讓身體抵抗力下降，細菌有機可乘；第三則與遺傳基因有關，根據分子流行病學研究，牙周病會經由父母傳給子女，也有遺傳學的研究證實某些與牙周病有關的基因會遺傳給下一代。

董醒任指出，台灣牙周病發生率高達90%，且牙周致病菌可經由唾液傳給家人及伴侶，因此牙周病的預防與治療應該全家一起來，若家中成員有嚴重牙周病，則所有家人皆應請專業牙醫師進行牙周病篩檢。

正確潔牙是預防關鍵

洗牙、刷牙、深部刮除、牙齒拔除、定期保養牙齒等，是一般常見的牙周病保守治療方法，若病程持續惡化，則需更積極的手術治療。董醒任強調，牙周病會找上門，往往根源於未正確潔牙，所以治療及預防的真正關鍵在於正確口腔衛生觀念及落實。

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