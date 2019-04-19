被毒蛇咬還喝蛇酒 農敗血症昏迷

2019-04-19

記者蔡淑媛／台中報導

苗栗一名50歲農夫巡田時，被黑腹眼鏡蛇咬了左腳大拇趾旁一口，但農夫未立即就醫，只是當場把蛇打死，還帶回家泡藥酒喝掉；過了10幾個小時，等到腳腫痛到受不了才就醫，轉診至台中榮總時，左腳背已嚴重發黑、腫脹，而且發燒、意識昏迷，已經感染敗血症，再稍延遲就醫恐需截肢、甚至可能喪命。

蛇酒加速毒素擴散 腳發黑腫脹

台中榮總毒物科主任毛彥喬指出，台灣6大毒蛇為青竹絲、龜殼花、眼鏡蛇、雨傘節、百步蛇與鎖鏈蛇，前3種蛇傷占90%，其中眼鏡蛇為細胞毒素，導致組織腫脹壞死、易感染敗血症，甚至死亡，治療更複雜。

這名農夫去年6月被黑腹眼鏡蛇咬傷，蛇有1.5公尺長，比常見白腹眼鏡蛇大，釋出毒量更大，農夫竟還喝蛇酒，加速毒素擴散，到院時已罹患壞死性筋膜炎，左腳腫脹潰爛、幾乎發黑壞死，除了注射抗蛇毒血清10劑之多，也施打抗生素，並立即開刀清創治療。

施打血清加清創術 才免於截肢

中榮整形外科醫師賴志明說，農夫共接受6次清創並補皮、重建，才免於截肢，保住左腳。感染科主任施志源等也透過切片化驗確定他感染少見的摩根氏菌，並細菌培養和測試，找出最適合的抗生素治療，終於保住左腳，但加上農夫嗜酒已有肝硬化，難治又複雜，經2個多月才康復出院。

中榮去年7月也接獲全世界被瑪家龜殼花咬傷確診首例，一名生態觀察者在阿里山，左腳不小心被保育類罕見毒蛇「瑪家龜殼花」（舊稱阿里山龜殼花）咬到，不到6小時就腫到大腿，皮下出血，凝血異常，由於目前台灣抗蛇毒血清僅針對6大毒蛇，蛇傷中心團隊緊急做血清交叉測試，發現以現有龜殼花血清可中和瑪家龜殼花，施打至少3劑，住院3週復元。中榮也成為台灣第一間治癒瑪家龜殼花咬傷的醫院。

毛彥喬指出，人類作息環境與蛇棲地重疊、加上野外生態導覽或賞蛇風氣日增，毒蛇咬傷增加，提醒民眾不要攻擊蛇，在野外要打草驚蛇以免接觸，一旦被咬傷，切記「沖清水、速就醫」，不要綑綁、切開、吸吮、塗草藥、精油或冰敷等偏方，恐讓傷勢惡化，也不要追逐蛇，可記下特徵或拍照供醫師參考診斷。

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