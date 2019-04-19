赤腳水池邊散步 染類鼻疽險喪命

2019-04-19

記者蘇福男／高雄報導

赤腳散步竟差點喪命！高雄一名55歲男子，習慣赤腳在水池邊草地散步，結果不小心感染類鼻疽，導致脾臟膿瘍和胃潰瘍，經醫師緊急切除脾臟和3個月的抗生素治療，才撿回寶貴一命。

引發脾臟膿瘍和胃潰瘍

義大癌治療醫院胃腸肝膽科醫師曾兆明表示，類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，這種細菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土，它可以侵襲人類和動物，例如羊、豬、貓、狗等。

人體可能因為接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵、水滴和飲用受污染的水而受到感染，人傳人情況非常罕見，但可透過接觸患者的血液或體液而傳播。

類鼻疽的臨床表現，包括局部感染（例如皮膚膿腫）、肺炎、腦膜腦炎、敗血症或慢性化膿性感染，常見的病徵則包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。

接觸土壤宜著防護衣物

曾兆明警告，長期患有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人，更屬於類鼻疽高風險群組，感染風險較一般人高；另從事農務、實驗室和醫護工作者也可能於職業環境中受感染，類鼻疽潛伏期短則2天，長則數年之久，臨床上可用抗生素治療，但部分慢性感染需要較長期的治療。

曾兆明表示，預防類鼻疽感染，包括︰1、避免接觸受污染的土壤，2、從事有接觸土壤或泥水的活動時，建議穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套並穿上雨靴，3、接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴，4、盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋，5、接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手，6、注意食物衛生，不要飲用未經煮沸的水，7、避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊），可減低受感染的風險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/