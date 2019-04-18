《健康充電站》健康講座

2019-04-18

泰山文化基金會4月27日下午2時至4時，在佛光山員林講堂（彰化縣員林市永裕街2號）舉辦講座，由台北榮總神經醫學中心臨床心理師林克能主講「健腦樂活，自己的記憶自己救」。

洽詢電話（02）2501-7722泰山基金會、（04）832-0648佛光山員林講堂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/