樂做「不倒翁」 老人家防跌3部曲

2019-04-18

記者王俊忠／台南報導

老人家真的禁不起跌倒！台南市一名90歲郭姓阿嬤，近日在家裡滑倒、撞到頭即陷入昏迷，緊急送到安南醫院，腦神經外科醫師程正鑫為阿嬤做腦部電腦斷層，發現頭部出現急性硬腦膜下出血，血塊壓迫腦部，生命垂危。所幸緊急做開腦手術清除血塊，術後兩週加護病房治療，阿嬤總算清醒、轉到普通病房繼續復健治療，昨日出院。

愈老愈要動 訓練肌力與平衡感

程正鑫表示，硬腦膜是包覆在腦表面的一層結締組織，如經撞擊可能造成腦表面血管破裂出血，形成硬腦膜下出血、壓迫腦組織，造成神經功能損壞，需緊急開刀處理，若腦部損傷太嚴重，可能長期昏迷、甚至中樞衰竭而死亡，因此絕不可輕忽長輩跌倒的嚴重性。

衛福部公布2017年國人10大死因，最常造成老人傷亡第一位是交通事故，其次就是跌倒。而研究顯示相較於交通事故，老人跌倒較易於預防，建議老人家千萬不要因曾跌倒就自我限制活動，否則易陷入行動力漸喪失的惡性循環。國健署調查則顯示，老人跌倒地點一半以上是在自家住處，客廳、臥室、浴室、廁所最常見。

老人家如何做個快樂「不倒翁」？程正鑫說，國健署提出防跌3部曲可參考，包括訓練肌力與平衡感、遵醫囑用藥、定時檢視居家安全及防滑、外出留意反光標誌、走馬路不要急等。長輩愈老愈要動才能加強下肢肌力及身體柔軟度、平衡感；居家環境則除適度照明、行經路線障礙物要淨空，臥室可用木質地板或鋪防跌軟墊，浴室要防滑等。

復健科醫師洪啟堯則建議，防跌肌力運動可從安全性較高的平躺抬臀、平躺抬腿、坐姿抬腳、坐姿踏步等開始，搭配大關節牽拉伸展，到腳跟、腳尖重心轉移及腳跟行走等平衡運動；太極拳也是實證可以防跌的運動。

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