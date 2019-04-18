放療損傷 高壓氧治療能減緩

2019-04-18

文／黃弘哲、曹靖芳

放射線常用來治療惡性腫瘤，縱然醫師藉由電腦的精密運算，盡量將放射線限制在腫瘤體積範圍內，但在治療時，放射線依然會損傷部分腫瘤周邊正常組織，而導致皮膚炎、黏膜炎、腺體炎、深層軟組織壞死、咽喉炎、缺血性骨壞死、腸炎、肢體腫脹、出血性膀胱炎、腦脊髓神經系統萎縮等。接受放射線治療後所導致的組織傷害，可能影響終身！

最常見的放射線傷害是，組織壞死與骨頭缺血；常發生在接受放射線治療後的第二年以後，甚至可能出現癌症病變。由於放射線傷害組織後，組織的氧分壓，可低到5-10毫米水銀柱高，使得受損部位的血液循環停滯、缺氧、細胞衰退，無法進行新陳代謝；當細胞無法維持基本架構與再生能力時，就會崩潰、發炎、壞死。

外科手術輔以高壓氧治療 療效最好

許多專家依據多年研究與臨床經驗中得知，治療軟組織壞死和放射性骨壞死，如以外科手術輔以高壓氧治療，能得到最佳療效。

◎高壓氧治療的優點：

●血漿中的氧含量可以增加約18倍，在此環境下也可以增加動脈旁的組織的氧氣擴散距離達4倍，進而促進纖維母細胞製造膠原蛋白，促進傷口癒合。

●刺激造骨細胞形成骨骼。

●減少組織纖維化。

●提高白血球吞噬能力與抑制厭氧菌的生存。

●減輕組織水腫。

●刺激骨髓中的內皮前驅細胞釋放至血液中，以促進血管新生和傷口癒合。

●促進幹細胞生長和移行至受損組織，進而促進血管生成。

◎目前常見以高壓氧氣治療的放射性組織壞死項目如下：

●放射性骨壞死：以下頷骨最為常見。

●放射性出血性膀胱炎。

●放射性直腸炎。

●放射性頭頸部軟組織壞死：由於放射線常用於頭頸部腫瘤的治療，頭頸部組織的慢性潰瘍與壞死時有所見。

●喉部的放射性壞死。

●其他因放射線造成的組織傷害。

不過，因高壓氧本身可能加重放射線傷害，所以不適合在放射線治療後短期內使用高壓氧氣治療，但若有因放射線造成的組織壞死，可會診高壓氧專科醫師，適時給予必要的高壓氧輔助治療，可以達到更好的治療效果。

（作者分別為彰化基督教醫院胸腔外科醫師、專科護理師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/