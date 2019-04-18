飲食好習慣 維持身材遠離大腸癌

2019-04-18

文／陳煌其

惡性腫瘤長年以來都是台灣死亡率之冠。其中大腸癌發生率為第一名，死亡率為癌症第三名，可能還會持續上升。國人飲食習慣改變、活動量減少都是造成大腸癌竄升的原因。飲食習慣高熱量、高油脂、低纖維都是大腸癌的危險因子。

高熱量高油脂低纖維 高風險

◎該怎麼預防大腸癌的發生呢？

●維持理想體重：研究指出，肥胖者容易會有胰島素阻抗的現象，胰島素阻抗會促使癌細胞的生長。體重與大腸癌發生率呈正相關，BMI每增加5，罹癌風險就會增加5%。

此外，體重肥胖容易造成身體的慢性發炎而導致罹患癌症的風險增加。因此維持理想體重是遠離慢性病及癌症最重要的。

●避免高溫烹煮以及加工肉品：現在許多人喜歡吃燒烤，紅肉經高溫烹調後就容易產生多環胺類（HCAs）的化合物，且肉品中油脂燃燒不完全則會產生多環芳香烴化合物（PAHs），兩者都會導致胰島素阻抗，增加罹癌的風險。

維持理想體重 避免高溫烹調

另外，若偏好加工肉品，如香腸、臘肉等，也是會增加大腸的罹患率。但也不用太擔心紅肉會致癌就不吃，只要不高溫烹煮就能安心食用。

●增加運動、水分，養成良好的排便習慣：運動確實能有效預防大腸癌的發生。運動不僅能消耗多餘的熱量，也能促進腸胃蠕動有利排便。

另外攝取足夠的纖維質以及水分有助於排便，每天攝取至少2.5碗蔬菜及增加全穀類食物比例，且攝取每公斤體重30CC的水分，例如60公斤的人，一天應攝取1800CC。避免便秘，減少致癌物質接觸大腸的時間。

●不攝取過量酒精：有研究指出，酒精攝取每天超過46克的人罹患大腸癌風險是不喝酒的2倍，例如2罐360CC啤酒或50CC的58度高粱酒等，就大約含有30公克酒精。每天攝取每10克酒精就會增加7%的罹癌風險。

（作者為嘉義基督教醫院營養師）

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