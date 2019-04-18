陳吉仲︰芭樂一週內每公斤可破20元

2019-04-18

農委會啟動公私協力促銷平台

〔記者蘇福男／高雄報導〕為鏈結優質農產品，鼓勵企業採購國產水果，農委會主委陳吉仲昨在高雄岡山芭樂園宣布啟動「公私協力農產品促銷平台」，爭取國營事業及邀請百大企業、銀行和空廚業者採購農產品。他說，有信心讓芭樂價格在一週內突破每公斤二十元。

農糧署昨在燕巢青隆運銷合作社理事主席張厚深的芭樂園，舉辦一場別開生面的「公私協力農產品促銷平台」記者會，除了陳吉仲、農糧署長胡忠一、台北農產運銷公司總經理翁震炘，家樂福等通路商代表均到場力挺。

胡忠一表示，為穩定芭樂產銷，該署從四月一日即啟動多元行銷措施，至十六日已協助芭樂農銷售二一五二公噸芭樂，其中，包含外銷一六四九公噸，加工三二九公噸，多元行銷一七四公噸（企業團購四十一公噸多）。

陳吉仲說，啟動公私協力平台是要協助優質農產品產銷提高價格，增加農民收入。他說，近三個月來，從香蕉、鳳梨到芭樂，獲得國營事業、金融體系和通路商等協助，尤其芭樂二週來共銷售五百噸，平均每天五、六十噸，約佔北農交易數量的三分之一，對穩定市場價格貢獻很大。

他表示，未來穩定農產品的政策，就是持續努力輔導農民外銷，佔一成的次級品收購做加工，有助市場價格提升；國內部分，將要求北農在農產品價格即將滑落時出手，農委會幫忙收購次級品，啟動公私協力農產品促銷平台，內銷市場每天多拉十％、二十％，價格自然就會起來。

張厚深擁有兩處近六公頃芭樂園，平均每年產量約三百公噸，也結合百餘名果農的農作物產銷，一年可以產出約三千公噸的芭樂。他說，因為公私協力農產品促銷平台的協助，產銷班的芭樂供貨及價格穩定，大賣場的採購價每公斤已逾二十元。

北農昨天平均交易價17.4元

台北農產運銷公司總經理翁震炘說，上好的芭樂在北農拍賣市場有逾四十元的行情價 ，昨天芭樂的平均交易價約十七．四元。

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