輔大醫院推新技術／中風「機械取栓」 拉長黃金救援時間

2019-04-18

〔記者周湘芸／新北報導〕衛生福利部去年六月公布國人十大死因，其中，腦血管疾病排第四位，腦中風也是造成全球人口死亡與失能的主要原因。輔仁大學附設醫院推出新的「腦血管機械取栓術」，可將黃金時間拉長到六至八小時，讓中風病患有更高機率可以獨立生活、自主行走。

靜脈血栓溶解劑 要在3小時內注射

神經內科醫師鄭又禎表示，過去衛生福利部推廣「靜脈血栓溶解劑」，是在中風的黃金時間三小時內注射，幫助腦中風的病人溶解血栓，「機械取栓術」則是集結急診、神經內科、放射科、麻醉科和技術員，透過導管送入血栓處，將支架撐開包覆住血栓，最後把血塊取出，黃金時間可延長到六至八小時。

鄭又禎也以「臨、微、不、亂」（FAST）口訣，提供民眾自我檢測腦中風的方法，包括「臨」時手腳軟，單側手腳無力，或單側舉不起手腳 （Arm）；「微」笑也困難，臉部表情不對稱，或嘴角歪斜（Face）；講話「不」清楚，口齒不清或無法表達（Speech）；別「亂」快送醫。

機械取栓術可延長到6至8小時

神經內科主任黃永銓指出，以輔大醫院過去一年多的案例來看，由救護車送來輔大醫院的病人約佔兩成，多數病人習慣先找家人幫忙才就醫，呼籲有類似腦中風症狀者應優先叫救護車，以利後續治療。

輔大醫院表示，腦中風的危險因子中，除了年齡、性別、種族與家族史無法改變，其他九成都可改善，其中包括控制三高（高血脂、高血壓、高血糖）、戒菸、節酒、健康飲食、規律運動、體重控制（BMI）、良好睡眠及定期健康檢查。

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