別輕忽低血糖 對糖尿病患更要命

2019-04-18

併發心血管疾病風險高4倍 死亡率也增加

〔記者吳亮儀／台北報導〕一般人認為糖尿病患要注意的是「高血糖」，但醫師提醒，對病患來說，「低血糖」更該注意，除了併發心血管疾病的發生率高四倍，因低血糖送急診的病患，在過去十年間已增加五倍。

廿歲的鄭小姐在九歲時確診第一型糖尿病，對仍是學生的她來說，低血糖更困擾她，因為準備考試、上課時，若有低血糖的狀況，既不能吃東西，還會因血糖低而身體不舒服，半夜也會因血糖低而醒來，影響上課精神，甚至在上台報告時胡言亂語，只有好友才知是因為血糖低導致。

血糖長期劇烈起伏 增心血管併發症

健康的人體能自然穩定且調節血糖，但糖尿病患者很難調節，血糖高的時候無法自然下降、血糖低的時候也很難回升；血糖長期劇烈起伏，已證實會增加心血管併發症和死亡風險。

糖尿病衛教學會秘書長王治元說，其實糖尿病低血糖問題更是隱形殺手，低血糖輕則出現自主神經症狀，如冒冷汗、發抖、心悸等問題，嚴重則可能導致嗜睡、言語不清、不自主地出現怪異行為，甚至昏迷、致死。

糖尿病患低血糖 10年間送急診多5倍

王治元說，很多研究指出，嚴重低血糖的糖尿病患，較一般病患多了三到四倍的心血管疾病發生風險，死亡率也增加三到四倍之多，健保統計，十年間糖尿病患者因低血糖送急診的人數增加五倍。

王治元說，一般民眾和病患都該正視低血糖問題。除了選擇用藥外，更須從飲食、作息層層把關，多管齊下，包括三餐定時定量、規律的生活作息和運動，都可以積極預防血糖過大波動，並配合醫囑，才是有效控制病情的最好方法。

糖友血糖低時 可先口含一顆小方糖

王治元說，糖尿病患若有血糖低的狀況，最好的急救方式是口含一顆小方糖，可以暫時解決低血糖的問題，雖然也能吃點別的東西，但因方糖小、糖分較可控制，不會讓血糖飆高，是比較好的選擇，也提醒第一型糖尿病患者，較容易因注射胰島素而有血糖低的狀況，須特別留意。

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