長榮航、空服員工會調解又破局

2019-04-18

〔記者陳宜加、王憶紅、謝武雄／綜合報導〕長榮航空與桃園市空服員職業工會調解破局！主因之一是工會堅持列入排除其他非工會會員長榮員工的「禁搭便車」條款。工會表示週五宣布下一步行動，選項包含發起罷工投票或繼續協商。長榮強調主動提議每年一百萬作為工會基金，長時間航班改採專飛方案、月休廿天，且長榮近年每年發放四個月年終、累計調薪七、八千元，整體待遇不輸他航。

工會主要訴求包括：外站津貼從每小時九十元調高為一五○元、非會員不得適用；瀕臨超時的航班改為過夜班；二分之一工會代表參與人評會，由基層會員推選勞工董事。

長榮人事室協理許平表示，員工若有差別待遇，恐減損團隊合作，甚至造成飛安顧慮。此外，長榮、華航外站津貼計算原則、外站飯店（早餐）及外站停留時間皆不同，但若加計年終獎金等，兩家空服員的薪資相當。

市場人士指出，華航以亞洲線為主，而長榮航空北美線占比不低，若長榮航空服員外站津貼調高到一五○元，將是一大沉重的負擔。

華航機師罷工七天，共取消二一四個航班，影響超過五萬人，不包括補償乘客的金額，營收損失約六億元，對商譽的傷害則難以估計。

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