玉長隧道、蘇花公路年底設單車偵測系統

2019-04-18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為了提升騎車運動風氣，政府近年大力建置自行車軟硬體建設，也著手建構安全騎乘環境。交通部公路總局去年底於新北市平雙隧道建置自行車偵測系統，一旦有自行車進入隧道，隧道口「前有單車小心通行」牌面就會亮起，提醒汽機車駕駛注意。由於初步已現成效，預計今年底前在台三十線花蓮與台東交界的玉長隧道，以及台九丁線蘇花公路裝設。

警政署統計，近年自行車死傷事故每年有逾六千件、近萬人受傷。公路總局副總工程司李忠璋表示，選擇平雙隧道試辦，主因台二丙線往貢寮方向有自行車道，且該隧道長達一千三百三十九公尺，空間較隧道外狹小且無慢車道，自行車與汽機車常混在同一車道行駛，若白天車輛剛進入隧道，恐因光線落差，一時沒注意有自行車而造成事故，因此在隧道增設自行車偵測及警示系統。

偵測準確率逾95％

全台第一套自行車偵測系統花費一百六十萬元，透過檢測自行車金屬輪圈轉動時產生的電磁信號進行辨識，偵測到自行車通過時，就會觸發牌面警示；系統確認車輛離開隧道後就會熄滅警示。公總統計，該套系統使用至今，偵測準確率逾九十五％。觀察顯示，只要警示亮起，汽機車駕駛進入隧道後會往中線靠近，讓出右側空間。

公總預計年底前在台三十線花蓮與台東交界的玉長隧道、台九丁線蘇花公路部分彎道裝設相同系統。玉長公路是自行車盛行路段，玉長隧道長達兩千六百公尺，評估有裝設必要；蘇花公路有許多大彎道，增設警示系統可望提高行車安全。

單車教練溫智平說，隧道內常會遇到車輛近距離呼嘯而過，甚至遇到按喇叭、逼車情況；政府建置偵測系統是個好構想。另外，他建議公總改善隧道內光線亮度，讓開車、騎車的人都能更安全行駛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/