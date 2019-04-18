電動自行車 半年內修法納管／未來須領牌、納保險、戴安全帽 並擬限滿18歲才能騎乘

2019-04-18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台領有審驗合格標章的電動自行車逾三十七萬輛，肇事件數也逐年成長，去年事故兩千三百三十件，就較前年暴增五十四．五％。交通部政次王國材表示，將於半年內提出電動自行車領牌納管的修法草案。

去年肇事率暴增54％ 10人死亡

警政署統計，電動自行車肇事件數逐年成長，一○三年八百二十六件事故，造成四死、一千一百七十九人傷；去年事故已增到兩千三百三十件，死亡人數創新高達十死，另有三千兩百九十二人傷。

立法院交通委員會昨討論電動自行車納管案，針對電動自行車屢見超速肇事，警政署坦言，現行測速照相桿速限設定，是以違規量較多的汽機車為主。立委鄭寶清指出，騎乘電動自行車不須考照、領牌，改裝後速度又跟機車差不多，但改車除非發生車禍，否則很難取締，要求電動自行車比照機車一樣領牌照。

交通部官員指出，交通部內部開會已大致敲定，未來電動自行車要領牌、納保險、戴安全帽外，還擬限騎乘年齡須達十八歲。針對車輛違規改裝則將訂定專屬罰則，相關方案會配合立委提案修法時，作為政府部門的對案。

後座椅可載6歲以下幼童

王國材表示，交通部將修正相關法令，限制電動自行車違規改裝行為，業者若將販售未經審驗的電動自行車，三年內不得申請辦理安全檢測及型式安全審驗業務。交通部官員補充，未來車輛製造後未經安全驗證，將無法合法上市販售。

交委會昨也針對自行車附載幼童進行討論。路上常見加裝座椅載小孩，但目前均屬違反處罰條例，可罰三百至六百元罰鍰。但立委余宛如指出，台灣有許多河濱自行車道，家長假日載孩子同遊，法規卻不允許，並不合理。她參考歐美等國規範，提案修正處罰條例第七十六條，讓自行車附載幼童能以不超過七歲或二十公斤為原則推動開放，且盼本會期就能三讀通過。

交通部路政司長陳文瑞表示，交通部已針對該案討論並獲共識，若騎乘者十八歲以上，使用符合國家標準的自行車、電動輔助自行車及兒童座椅，擬修法開放前座椅可附載一至四歲且十五公斤以下，後座椅可載一至六歲且二十二公斤以下幼童，讓親子共享單車之樂。

電動自行車近年肇事概況

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