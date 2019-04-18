關西機場假新聞 NCC：新聞台滾動更正 免罰

2019-04-18

〔記者劉力仁／台北報導〕去年九月初燕子颱風重創日本，出現中國派車將受困於關西機場內的逾七千名民眾載送出去，我國政府對滯日民眾不聞不問之假新聞，導致我國駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠自責輕生；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）認為當時播報之各新聞台均有滾動更正，昨天通過不開罰。但將發函請中天、東森、三立、壹電視、ＴＶＢＳ五家新聞台，改進查證流程。

去年九月六日至九月七日，壹電視、三立新聞台、ＴＶＢＳ新聞台播出相關新聞，東森新聞台「關鍵時刻」、中天新聞台「新聞深喉嚨」評論此一新聞，都遭民眾向ＮＣＣ檢舉報導假新聞。

請業者改進查證流程

ＮＣＣ委員會昨審查此案，發言人翁柏宗於會後說明，考量此一事件為重大天災，而且發生地在日本，一開始訊息混亂，查證不易，加上這幾家新聞台都有做到滾動式更正內容，並訪問外交部、駐日代表處等，讓資訊越來越清楚，已努力求證，決定不罰。但引用網路訊息及涉外報導仍有改進空間，請業者改進引用網路訊息及涉外事件之事實查證流程。

另外，重大天災國人關心，屬可受公評之事，談話性節目也必須周延查證並自律，ＮＣＣ要求中天、東森確實改進，並於三個月之內訂定新聞性政論節目製播準則。

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