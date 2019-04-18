防制網路假訊息 政院公布第二波5項修法

2019-04-18

〔記者李欣芳／台北報導〕為防制假訊息危害，行政院第二波五項修法主要鎖定散布網路謠言，自今天院會起分批公布。首批公布三項，包括刑法第二五一條與三一三條、陸海空軍刑法、公民投票法。其中刑法第三一三條妨害信用罪，擬增訂透過網路散布謠言者，得加重其刑二分之一。

行政院去年十二月十三日前閣揆賴清德任內，通過第一波因應假訊息的七項修法，包括災害防救法、糧食管理法、農產品市場交易法、傳染病防治法、食品安全衛生管理法、核子事故緊急應變法、廣播電視法。首波修法主要是對散播假訊息加重其刑或罰鍰，目前尚未經立院三讀通過，政院已列為本會期最優先法案。

第二波五項修法，院會今將通過修正的還包括在刑法第二五一條新增訂，未來若企圖影響民生必需品價格，可依第二五一條處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科二十萬元以下罰金，對於在網路散布不實資訊者，加重其刑二分之一，避免去年因不實訊息導致的「衛生紙之亂」重演。

另針對陸海空軍刑法，現行第七十二條規定現役軍人捏造關於軍事上謠言者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金，政院擬增訂現役軍人若散布或在網路擴散軍事謠言，也依上述規定論處。

至於公投法修正草案，明定禁止中國、香港、澳門及外國等境外資金資助台灣的公投案宣傳廣告，港、澳、中國及外國等境外資金也不得委託刊播台灣的公投廣告，以避免中國等境外勢力干擾或傷害台灣民主。

選罷法擬增不實廣告即時下架移除

第二波假訊息另兩項修法：公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法，行政院政務委員羅秉成仍在審查中。政院擬新增規定，針對企圖影響選舉的不實廣告，即時下架及移除。

不過，對於兩選罷法擬明定候選人如認為涉有散布謠言或傳播不實情事，得向法院聲請「緊急限制刊播令」，要求媒體移除不實廣告，且法院應於二日內裁定，因涉及法院權責，行政院將再溝通，取得共識後再提報院會通過。

政院第二波防制假訊息修法要點

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