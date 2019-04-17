《健康充電站》失智症講座

2019-04-17

中國醫藥大學附設醫院台北分院神經內科醫師盧韻如4月18日下午5時至6時，在該院一樓大廳院徽前衛教區（台北市內湖區內湖路二段360號）主講「失智症常見行為問題處理」。

洽詢電話為（02）2791-9696轉1008劉社工。

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