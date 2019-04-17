鼻竇炎復發 頭痛難入眠 3D導航微創 精準清病灶

2019-04-17

記者蔡淑媛／台中報導

69歲的魏姓婦人近2、3年頭痛不止，鼻塞、流黃鼻涕，經常徹夜難眠，就醫發現竟是多年前已經手術治好的鼻竇炎復發了，鼻息肉把鼻竇塞滿了，還增生到鼻腔，使頭部脹痛欲裂，接受3D立體定位導航輔助內視鏡微創手術，終於不再頭痛，解除鼻症狀，可以好好睡覺了。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨指出，鼻竇炎大多是抽菸、空污、過敏或是反覆感冒，刺激鼻黏膜反覆發炎，增生鼻息肉，塞住鼻竇，出現鼻塞、黃鼻涕、嗅覺降低、臉部悶脹頭痛等4大症狀。國人盛行率高達約20%。

黃承楨說，如果鼻症狀使用藥物保守治療未改善，建議手術治療，利用內視鏡搭配微創旋轉刀，沖洗鼻竇發炎物、並切除鼻息肉，可通暢鼻竇，但仍有10%至20%的患者會因抽菸、空污、過敏或感冒而再復發。

魏婦說，近年經常頭痛，雖也有鼻塞、黃鼻涕，但覺得15年前已經手術治療過鼻竇炎，不可能又是鼻竇炎；但就醫神經內科做核磁共振檢查，發現雙側鼻息肉及鼻竇炎，再轉診至耳鼻喉科，以內視鏡檢查，確診是復發性鼻竇炎合併鼻息肉增生，可能是過敏導致復發。

盛行率20% 抽菸、空污、過敏恐復發

黃承楨指出，由於魏婦曾手術治療鼻竇炎，結構已破壞，鼻竇與一線之隔的顱底與眼睛，難以辨識，因此也進行3D導航輔助內視鏡微創手術，術前先將電腦斷層影像上傳至導航系統，術中利用光學定位，建立即時立體影像，將鼻息肉及發炎組織清楚定位（誤差範圍僅1-2mm），以區別眼睛、顱底等重要組織，比起傳統只用內視鏡手術，清除病灶更乾淨、安全。而目前健保對於復發性鼻竇炎、鼻息肉使用3D導航手術，也納入給付。

黃承楨說，曾有一名30歲的粉領族，罹患鼻竇炎，鼻塞嚴重近10年，不想手術，覺得用嘴巴呼吸就好，結果惡化到鼻息肉長出鼻腔外，邊說話邊流鼻水，才願手術治療。

他提醒，預防鼻竇炎及復發，應該避免抽菸、二手菸，空污時要戴口罩，有感冒時要就醫、不要拖，並且多運動、增加免疫力。

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