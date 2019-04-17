罕見！ 智齒長在眼眶下 造袋術 切除囊腫並拔牙

2019-04-17

記者湯世名／彰化報導

牙齒長到眼睛下！18歲高三女生嚕嚕（化名）因牙齦腫脹，說話像大舌頭而就醫，經由電腦斷層掃描，赫然發現左眼下方竟然有一顆智齒，且巨大的牙齦囊腫佔據了上顎鼻竇，恐影響視力；醫師利用「造袋術」對囊腫進行長達一年的引流減壓，讓囊腫縮小，再使用超音波骨刀切除囊腫，暴露出智齒後，才終於順利把智齒移除。

牙齦腫、流鹹液 講話大舌頭

去年嚕嚕發現自己牙齦腫起來，且分泌出鹹鹹的液體，狀況達1、2個星期，講話逐漸好像大舌頭，後來疼痛感甚至往脖子延伸，母親趕緊帶嚕嚕到牙醫診所，發現牙齦化膿、恐怕引發蜂窩性組織炎，再轉至彰化基督教醫院就診。

彰基口腔外科主治醫師蘇竣揚以電腦斷層掃描，赫然發現嚕嚕的左眼眶下緣，竟然長了一顆智齒，且巨大的囊腫佔據了整個上顎鼻竇，後來利用「造袋術」對囊腫進行減壓，讓囊腫縮小，再切除囊腫和拔牙。

造袋術是以顯微縫線將引流管固定於病患鼻腔內，使囊腫內液體自行流出；接受造袋術後，嚕嚕外觀看起來仍跟一般人無異，經過一年的引流減壓及追蹤，發現囊腫縮小，牙齒也逐漸脫離鼻子中線，且往外側移動一公分左右至左眼眶正下方，去年底取出造袋術的引流管，並於今年3月手術。

蘇竣揚使用超音波骨刀移除上顎竇外側骨頭，先把囊腫整個切除，暴露出智齒後，再把智齒小心翼翼的移除；嚕嚕在術後住院一天就平安出院，恢復迅速。

15-19歲拔阻生智齒 併發症少

蘇竣揚說，阻生智齒最適合拔除的年齡大約在15-19歲，此時拔除造成的併發症最少。阻生智齒生長的部位不一，一般不會造成影響，毋須恐慌，除非造成疼痛、清潔不易，或像嚕嚕這樣對身體其它部位造成影響，否則無需特別處理；但如果發生阻生智齒生長部位異常，還是需留意觀察是否影響健康。

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