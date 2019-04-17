台灣最年輕觀測員 錢玟澤抗-30度、躲北極熊「掌鏡」

2019-04-17

〔記者黃旭磊／高雄報導〕全球首次拍到黑洞影像，台灣團隊功不可沒，廿三歲的錢玟澤是團隊中最年輕的觀測員，他不畏格陵蘭低溫、北極熊威脅，堅守崗位。

中山大學物理系畢業生錢玟澤，今年三月廿四日抵達格陵蘭，駐守在格陵蘭Thule美國空軍基地，利用中研院與美國合作的格陵蘭望遠鏡，執行「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫。他與另名觀測員廿四小時輪班待命守候，偏偏當地生活條件極差，控制室附近沒廁所，如廁須頂著攝氏零下廿到零下卅度低溫，到室外就地解決，並須隨身攜帶防熊噴霧劑、否則有生命危險。

由於低溫且當地永晝，錢玟澤常夜不成眠，睡不著就穿防寒外套，到附近冰原散步，或到健身房運動讓自己更累一點。當地是美軍最北空軍基地，他不適應超市飲食，只能上網向友人訴苦。

錢玟澤指導教授郭政育八年前投入黑洞觀測計畫，錢玟澤因此隨恩師加入團隊，他使用四種程式語言探勘資料、分析數據，處理天文物理問題。

「天文研究孤獨 卻是偉大探險」

郭政育回憶，應中研院院士賀曾樸邀請參與計畫，最初不被看好，因為要拍攝黑洞影像望遠鏡，必須具備擁有像地球一樣大口徑才能捕捉。後來透過美、日、台等廿國跨國的EHT，終於成真。

「從事天文研究孤獨，卻是人類心靈偉大探險！」錢玟澤有感而發，慶幸年輕就能在頂尖團隊內運作，也期待台灣有更多學子投入。

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