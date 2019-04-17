唯一女科學家 小山翔子讓黑洞照成真

2019-04-17

〔記者簡惠茹／台北報導〕不僅促成黑洞影像成形，更是世界上首批看到黑洞照片的人之一，中研院天文所博士後研究員小山翔子，率領台灣影像處理團隊讓黑洞照片成真。她是台灣隊伍中唯一女科學家，她希望有更多女性一起來探索宇宙奧秘。

人類史上第一張黑洞照片幕後推手，是來自歐洲、美國及台灣等四個影像處理團隊。全球八座電波望遠鏡連線後，接收到的成千上萬資料需透過影像處理程序，才能確實成像。小山翔子率領的台灣團隊，成員包含浅田圭一、羅文斌等人，一起負責資料校正和成像的工作。

卅三歲的小山翔子來自日本東京，六歲時，爸爸送她一支小望遠鏡，她看到月球、土星、甚至土星環，直到現在，她還記得那股感動及難忘的美麗。對於宇宙、太空的好奇，在心中發芽。小學開始，小山翔子幾乎有空就到天文館報到，也知道了「黑洞」。

「勿因性別猶豫天文夢」

小山翔子大學就讀日本早稻田大學物理系，她說，她從國小、國中到高中，讀的都是女校，大學上課第一天，班上五十個學生只有兩名女生，她第一次進入教室看到滿滿都是男生，後退了一步，默默把門闔上，深吸一口氣以後，鼓起勇氣才打開門，大步走進教室。

小山翔子表示，到東京大學天文所就讀時有十個學生，男女比例較平均，事件視界望遠鏡（EHT）團隊兩百多個研究員中，女性則超過四十人。

天文觀測常需要輪班，小山翔子說，從天文研究所開始，大家都很習慣不分男女一起輪班，女性也不會因為體力問題而跟男性有落差。所以她想跟對天文學有興趣的女性說，不用讓性別因素成為猶豫投身的理由，勇敢的一起來探索宇宙的奧秘吧。

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