來台追黑洞 日學者拚10年看到了

2019-04-17

投身台灣團隊 讚格陵蘭望遠鏡計畫技術頂尖

〔記者簡惠茹／台北報導〕美、日、台等廿國跨國「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫發表人類史上首張黑洞照片後，台灣團隊中多位日本學者的付出引發矚目。他們為了研究黑洞，有人到台灣投身研究已達十年。日本學者表示，台灣學術界有強大的科學企圖心、高度的科學視野，加上有主導運作更高解析度的格陵蘭望遠鏡計畫的頂尖技術及實力，讓他們對台灣學術界深具信心。

國際天文學者、中研院院士賀曾樸推動下，中研院自二○○九年找日本學者井上允和浅田圭一來台組成日後作為觀察黑洞主要技術的VLBI（特長基線干涉測量法）研究團隊。浅田說，台灣中研院天文所從二○○三年與美國史密松天文台合作打造夏威夷SMA望遠鏡，二○○五年又加入智利ALMA望遠鏡計畫，希望透過台灣計畫中其他望遠鏡探索黑洞，是他到台灣的一大原因。

接軌國際 學者相繼來台

VLBI團隊組成後，中研院與美國等合作的北極格陵蘭望遠鏡計畫也逐漸成形，原在美國哈伯望遠鏡團隊的日籍學者中村雅德在浅田介紹下，二○一○年加入台灣團隊、協助建置格陵蘭望遠鏡，博士後研究員小山翔子則是為了加入台灣的VLBI團隊，兩年前來到中研院。

中村雅德表示，當時格陵蘭望遠鏡還不知道要放在哪裡，而他希望能進行開創性工作，所以決定到台灣一起努力。計畫初期深具挑戰，更是一個高風險的嘗試，但台灣的研究機構相當支持團隊人員，院士賀曾樸更不斷鼓勵他們，讓他看到台灣學術界的科學企圖心及高度的科學視野。

拍到黑洞 歸功團隊合作

率先想到要把電波望遠鏡擺到格陵蘭的浅田指出，在日本，當學者有個新想法後，面對的可能是無數的文書作業及爭取不同階層認可，會拉長作業時間。相對的，台灣團隊學術風氣較開放，可以不斷討論並拋出創新想法，成員關係更緊密，團隊合作就是這次黑洞照片得以成功不可或缺的因素。

台灣格陵蘭望遠鏡計畫主持人、中研院天文所研究員松下聰樹，更早在二○○五年就加入中研院團隊。松下指出，來台灣前，曾在美國哈佛史密松天文物理中心擔任研究員，也曾參與智利次毫米波天文觀測站計畫，遊走在眾多嘗試觀測黑洞的望遠鏡中，只盼能一窺黑洞真相。他看到了格陵蘭的可能性而投身台灣，也相信格陵蘭望遠鏡加入EHT計畫，未來黑洞的影像會更清晰。

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