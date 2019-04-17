全球穆斯林旅遊指數 台灣榮登第三

2019-04-17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新南向政策奏效！萬事達卡公布最新二○一九全球穆斯林旅遊指數排名（GMTI），在全球一三○個旅遊目的地中，新加坡和泰國連續五年穩坐冠軍、亞軍寶座，台灣去年第五，今年首度躋身前三名，與英國、日本並列第三。這是台灣在該評比獲得最好的成績。

穆斯林旅遊市場近年成為全球成長最快的旅遊市場之一，也是各國積極發展的旅遊標的。據估計，清真旅遊產業對全球經濟貢獻將從二○二○年二二○○億美元成長到二○二六年三千億美元，屆時全球穆斯林旅客估將達二．三億人。

新月評比和萬事達卡共同發佈的全球穆斯林旅遊指數調查，針對交通、通訊、環境與服務四面向評比，從一三○個旅遊地，由伊斯蘭合作組織（OIC）、非伊斯蘭合作組織選出十大適合穆斯林旅遊的國家。今年新加坡、泰國仍穩坐一、二名，第三則由英國、日本和台灣並列；日本去年第四名，今年進到第三，台灣更大躍進，由去年第五進步為第三。

觀光局組長鄭瑛惠表示，全台已有二○六家餐廳獲得穆斯林友善和清真認證。在交通場站和十三處國家風景管理處方面，廁所至少都設有一處淨下設施和祈禱室；更重要是民眾對於特殊信仰沒有歧視心態，讓台灣成為穆斯林友善國家之一。

為擴大經營穆斯林旅遊市場，觀光局相中穆斯林最多的印尼，計畫今年上半年設立印尼聯絡處，提供當地旅遊業者更多資訊。

在台生活的穆斯林Samsah表示，新加坡及泰國向來對穆斯林十分友善，新加坡彈丸之地就有好幾間清真寺，處處有清真餐廳；泰國曼谷的四星級飯店Al Meroz是清真飯店，是少見以穆斯林旅客為主要服務對象的飯店。台灣未來要維持第三並不容易，應構思更多友善穆斯林的旅遊環境。

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