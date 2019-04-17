仿效「退報救台灣」運動 台教會擬發起「拒看中天救台灣」

2019-04-17

〔記者陳鈺馥、王榮祥、劉力仁、蕭宇涵／綜合報導〕台灣教授協會會長賴振昌昨表示，台灣特定電視台每日製播大量「韓流」新聞，新聞甚至傳遞中國共產黨北京觀點，研議仿效當年「退報救台灣」運動，結合學界發起「拒看中天新聞」救台灣運動，不讓媒體造神侵蝕台灣民主。

特定媒體洗腦、造神 愚弄民眾

台教會昨在立院康園餐廳舉行「造假的力量」閉門座談，賴振昌指出，高雄市長韓國瑜訪美至哈佛「教授俱樂部」舉行閉門座談，該場地如同康園餐廳，任何人都能去，中天等特定媒體卻整天捧韓，愚弄台灣民眾。

台教會秘書長羅承宗指出，當新聞不再是新聞，成為一種類似宗教的集體洗腦、造神、催眠，將造成教育下一代是非觀念困難。

NCC審議開罰緩不濟急

羅承宗表示，國家通訊傳播委員會（NCC）開罰假新聞有二大途徑，第一種是NCC內容審議委員會開罰，但久久開會一次緩不濟急；另一開罰途徑是直接從公司「營運方針」開罰，但過去的NCC主委都不敢用。至截稿前，尚未取得中天相關回應。

中研院近代史研究所副研究員陳儀深分析，台美關係不是靠口號，韓訪美只是走秀，用意是出口轉內銷，形塑被美方認證的印象。如果韓真的成為總統候選人，台灣將面臨一場嚴重的真假考驗。

但對NCC開罰中天，韓國瑜昨指民進黨很多命令就是在追殺政敵，NCC有沒有公務員？呼籲軍公教發揮專業和理念，不合法命令不應配合，勇敢向邪門歪道命令說不。

NCC副主委翁柏宗則回應強調，NCC為獨立機關，不受政治力干擾，由委員會依法合議決定，監理廣電業者，絕無差別對待。

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