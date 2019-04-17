檢舉違法日租 「吹哨人」恐領無錢／部分地方政府沒編預算 旅宿業批「空包彈」政策

2019-04-17

〔記者蕭玗欣、蔡亞樺、張協昇、邱芷柔／綜合報導〕吹哨子檢舉違法日租套房，今年恐怕拿不到獎金！

交通部觀光局去年底公布實施「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」，民眾檢舉違法日租套房，只要裁處確定，且實收罰鍰金額在十萬元以上，即可獲一成五檢舉獎金；罰鍰超過五十萬可獲一成獎金，最高領十萬元。但有旅宿業者痛批，該政策是「空包彈」，部分地方政府根本未編列預算，今年就算民眾檢舉也沒有獎金可拿。

去年2千家違法 509件罰款

台灣日租套房發展快速，影響傳統旅宿業者生計。為解決地方稽查人力不足現況，在旅宿業者積極要求下，觀光局去年底祭出「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」。觀光局統計，一○七年經查緝或檢舉的違法日租案件約兩千家、確實罰款件數為五○九件。

旅宿業者投訴指出，許多地方政府不滿過去公庫全收的檢舉獎金要提撥一成五給檢舉人，獎勵辦法無異「中央請客，地方買單」，台北、南投、屏東等縣市未編列相關預算，導致有人檢舉成案卻拿不到獎金。

業者籲設立專款度過空窗期

桃園市旅館公會理事長陳盈瑞也指，桃園市長鄭文燦去年允諾加倍發放檢舉獎金，因此編列有檢舉獎金的歲出科目，其它縣市幾乎今年都沒編列檢舉獎金歲出科目及預算，呼籲觀光局強力要求或給予補助才不致造成空有檢舉辦法、卻無獎金發放的窘境。有旅宿業者認為，既然辦法是中央訂的，應由觀光局設立專款度過空窗期。

北市、南投：預算來不及編

台北市觀光傳播局及南投縣政府觀光處都反映，中央去年十月才通過該辦法，但地方政府今年度預算早已編列完成，絕非刻意不編預算。

北市觀傳局觀光產業科長陳雅慧更指出，觀光局並非地方觀光單位的主管機關，又不願提供補助款，地方都覺得不合理；為杜絕非法旅館，北市擬自訂一套檢舉獎勵辦法，明年編列新增的歲出預算項目。

屏東縣交通旅遊處處長黃國維表示，當地較少見日租套房，加上財政與稽查人力有限，將持續向中央反映地方實際情形並研議相關預算編列。

南投縣政府觀光處說明，從接獲檢舉案件，安排稽查、意見陳述、開立裁處書等行政程序到罰鍰收繳完畢發給檢舉獎金，恐費時半年甚至一年，因此，今年度若有適用檢舉案件，縣府可於今年編列明年度預算後補發獎金，不影響檢舉人權益。

觀光局也表示已著手協調，預計今年各地方規劃明年預算都會編列相關預算，明年不會再發生發不出獎金問題。

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