《健康充電站》防治五十肩講座
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2019-04-16

台安醫院復健科醫師鍾佩珍醫師、物理治療師鍾詩偉4月24日下午2時至3時30分，在台安醫院健康管理中心4樓演講廳（台北市八德路2段424號）主講「防治五十肩」講座。

報名專線：（02）8228-0833。

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